Zoekactie met helikopter naar vermiste man 13 juli 2018

02u38 0

De politie heeft woensdag met man en macht gezocht naar E.V.H., een 68-jarige man uit Nazareth. Hij verliet op 10 juli rond 10 uur zijn woning in de Huisepontweg op een grijze damesfiets. De politie schakelde de grote middelen in en zette een helikopter in om de man op te sporen. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen in de Schelde in Gavere. Het parket stelde een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van zijn overlijden te onderzoeken. Bij het ter perse gaan was de oorzaak nog niet bekend. (JEW/DCRB)