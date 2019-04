Zitdagen voor wie hulp nodig heeft bij invullen van belastingbrief Anthony Statius

01 april 2019

10u47 2 Nazareth De gemeente Nazareth en de FOD Financiën organiseren zitdagen voor wie hulp nodig heeft bij de aangifte van de personenbelasting. De verplichte inschrijvingen zijn intussen begonnen.

De eerste zitdag vindt plaats op dinsdag 14 mei van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in het sociaal huis in de Zwanestraat 30 en de tweede zitdag valt op dinsdag 21 mei van 13 tot 16 uur en van 17 tot 19 uur in het wijkcommissariaat van Nazareth in Dorp 3.

Per familielid moet je een aparte afspraak maken. Er is enkel hulp bij het invullen van de aangifte voor particulieren. Wie een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontving, komt enkel indien hij niet akkoord is met de ingevulde gegevens. Wie geen afspraak maakte of indien het volzet is, kan zich wenden tot FOD Financiën via 02/572.57.57.

Inschrijven kan via www.nazareth.be.