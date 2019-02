Zeehond gevangen in Nazareth, zo’n 60 km van zee: “Vermoedelijk de weg kwijt” Wouter Spillebeen

03 februari 2019

18u33 17 Nazareth Een zeehond die uit een gracht kwam kruipen en een stal binnensloop, voor bewoners van de Pontweg en Karperstraat in Eke bij Nazareth was dat zondagnamiddag een grote verrassing. Het dier zal opgehaald worden door SEA LIFE Blankenberge.

“We maakten ons net klaar om op een wandeling te vertrekken”, vertellen de bewoners die de zeehond eerst opmerkten. “Aan het einde van de weide zagen we dat de vijf schapen onrustig waren. Toen we zelf vertrokken, zagen we de zeehond.”

De bewoners belden meteen de hulpdiensten. De politie en de brandweer kwamen ter plaatse om het dier in een kooi te stoppen. “Het heeft ongeveer een half uur geduurd eer de gespecialiseerde eenheid van de brandweer er was. Intussen zorgden wij en een buurman ervoor dat de zeehond niet op de straat ging”, vertelt de bewoner. De brandweermannen namen de zeehond mee en SEA LIFE Blankenberge zal het dier komen ophalen. Daar is een zeehondenopvangcentrum dat in de afgelopen jaren al 400 zeehonden opving. De zeehond leek kerngezond te zijn.

Hoe de zeehond precies in Nazareth belandde, is niet helemaal duidelijk. “Het kan niet anders dan dat hij uit de gracht kwam”, weet de bewoner. “Die staat rechtstreeks in verbinding met de Schelde. Normaal komen zeehonden nooit zo ver. Hij moet door de sluis in Merelbeke gekomen zijn samen met een schip, of hij kan ook over het land gekomen zijn. Zeehonden zijn best wel mobiel op het droge.” In de gracht zwom de zeehond nog zo’n tweehonderd meter tot aan de weide. “Vermoedelijk was hij een beetje de weg kwijt”, klinkt het bij de politie.