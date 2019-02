Zeehond gevangen in Nazareth: “Vermoedelijk de weg kwijt” Wouter Spillebeen

03 februari 2019

18u33 0 Nazareth Een zeehond die uit een gracht kwam kruipen en een stal binnensloop, voor bewoners van de Stropstraat in Nazareth was dat zondagnamiddag een grote verrassing. Het dier zal opgehaald worden door SEA LIFE Blankenberge.

De bewoners die de zeehond opmerkten, belden meteen de hulpdiensten. De politie en de brandweer kwamen ter plaatse om het dier in een kooi te stoppen. De brandweermannen namen de zeehond mee en SEA LIFE Blankenberge zal het dier komen ophalen. Daar is een zeehondenopvangcentrum dat in de afgelopen jaren al 400 zeehonden opving.

Hoe de zeehond precies in Nazareth belandde, is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie kwam hij vermoedelijk uit de Schelde, wat zou betekenen dat de zeehond al bijna drie kilometer ver gereisd was door grachten. “Vermoedelijk was hij een beetje de weg kwijt”, klinkt het bij de politie.