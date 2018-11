Winnaars madeliefjesproject gekend Anthony Statius

09 november 2018

De winnaars van het madeliefjesproject in Nazareth zijn gekend. Zij mogen op zondag 11 november hun prijs komen ophalen op de Vredesfeesten.

Tussen 1 juli en 31 oktober kon iedereen in Nazareth en Gavere een madeliefje ‘plukken’. Deze actie kadert in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In heel wat horecazaken plaatsten de chefs een gelegenheidsgerecht op de kaart. Wie het gelegenheidsgerecht met het madeliefjeslogo bestelde, kreeg dan Je een tombolabiljet. In de bibliotheken kon je ook materiaal over de oorlog ontlenen, waarbij je een tombolabiljet kreeg.

In totaal waren er 752 deelnemers in beide gemeenten en daaruit werden ondertussen de winnaars geloot. Kijk snel op de website www.nazareth.be of je bij de gelukkigen bent. De winnaars mogen op zondag 11 november hun prijs komen afhalen op de Vredesfeesten. Begeef je met je winnende biljet naar het infopunt aan café ‘t Sluis in Eke. Kan je niet aanwezig zijn op 11 november, mail dan ten laatste op 30 november naar bibcultuur@nazareth.be.