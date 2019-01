Wim Opbrouck en Ron Reuman brengen TV-tunes in Nova Anthony Statius

18 januari 2019

Wim Opbrouck en Ron Reuman staan op vrijdag 18 januari in zaal Nova met hun muzikale show TV-tunes KNT Revisited.

Vijftien jaar geleden was de voorstelling TV-Tunes K.N.T. van Wim Opbrouck en Ron Reuman een groot succes.Het idee was even simpel als doeltreffend: herkenningsmelodieën van de bekendste tv-programma’s uit onze jeugdjaren opfrissen tot eigentijdse muziek. Het is een ironische en fijngevoelige muzikale roadtrip door een dikke vijftig jaar TV-tunes.

Het optreden start om 20.15 uur en de prijs voor een ticket bedraagt 25,5 euro. Meer info via www.popallure.be.