Wijkinspecteurs controleren extra in eerste schoolweken 31 augustus 2018

Nazareth





De politie vande zone Schelde-Leie zal in de eerste weken van het nieuwe schooljaar haar wijkinspecteurs een extra oogje in het zeil laten houden in de buurt van de scholen. "De wijkinspecteurs zullen er dan in het bijzonder over waken dat de ouders correct parkeren en de doorgang voor de schoolkinderen veilig verloopt", laat de politie weten. "Een steuntje in de rug voor de gemachtigde opzichters die de belangrijke taak hebben om kinderen zonder gevaar de straat over te helpen." De politie van de zone Schelde-Leie houdt ook op andere momenten in het schooljaar toezicht, maar dan vooral op plaatsen en momenten waar het schoolverkeer problemen zou kunnen opleveren.





(OSG)