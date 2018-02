Werken in Bekaertstraat duren 120 dagen 07 februari 2018

De Bekaertstraat in Nazareth krijgt een volledige make-over. Er komt een gescheiden rioleringsstelstel en het wegdek wordt vernieuwd. Er komen ook parkeerplaatsen met meer groen en langs de rijweg worden bomen aangeplant.





"Op 15 maart start Farys met de nutswerken, maar de effectieve werken zullen waarschijnlijk voor na de zomervakantie zijn", zegt schepen Christiaan Van Herzeele (CD&V). "Deze werken zullen ongeveer 120 dagen duren. De rijweg wordt volledig vernieuwd en er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Er wordt geen fietspad voorzien, want het gaat om een wijk waar geen doorgaand verkeer passeert. In totaal kosten de werken 844.000 euro, waarvan de gemeente 162.574 euro betaalt. Farys bekostigt de rest van dit bedrag." (ASD)