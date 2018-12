Vuurwerk half uurtje toegelaten op oudejaarsavond Anthony Statius

28 december 2018

In Nazareth mag je tijdens de overgang van oud naar nieuw een half uurtje vuurwerk afsteken. Vuurwerk is toegelaten tussen middernacht en 0.30 uur.

De gemeente Nazareth houdt het op een half uur zodat de lawaaihinder beperkt blijft. Men waarschuwt ook voor vuurwerk van slechte kwaliteit of vuurwerk dat verkeerd gebruikt wordt. Daarnaast doet de gemeente ook een oproep om rekening te houden met de dieren en ze binnen te halen in een veilige ruimte. Geluidsarm vuurwerk gebruiken is een diervriendelijk alternatief. Wie zelf geen vuurwerk wil afsteken kan gaan kijken naar een georganiseerd spektakel. Meer tips om je dier te beschermen lees je op de website huisdierinfo.be.