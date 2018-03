Vrouw zwaargewond door slippende wagen 03 maart 2018

Een voetgangster die door een slippende wagen gegrepen werd in de Kortrijkseheerweg in Nazareth, is gisterenavond rond 20.45 uur zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was er om een ander verkeersongeval te bekijken.





De Kortrijkseheerweg lag er gisterenavond spekglad bij en dat had nefaste gevolgen voor bestuurders die een bocht wilden nemen. Het kwam er tot een aanrijding tussen twee wagens, waarbij één auto in de gracht belandde. De moeder van een van de betrokken partijen kwam, samen met andere familieleden, de schade opmeten. Terwijl ze aan de kant van de weg stond, slipte een andere wagen in dezelfde bocht. De bestuurder kon niet meer stoppen en reed tegen de vrouw om daarna in de gracht te belanden. Een MUG-team kwam ter plaatse om de vrouw te verzorgen. Ze was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. (WSG)