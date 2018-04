Vrouw belandt met auto in gracht 10 april 2018

02u50 0

Een 59-jarige vrouw uit Deinze is op zondagmiddag in de gracht beland in Nazareth door een verkeersongeval. Ze reed in de Klapstraat en wilde links afslaan. Tegelijkertijd werd ze voorbijgestoken door een 25-jarige man uit Nazareth. Hij raakte het voertuig van de Deinse vrouw, waardoor ze van de baan ging. Het slachtoffer kon zelfstandig uit de gracht klauteren en werd voor verzorging naar het Sint-Vincentiusziekenhuis afgevoerd. Haar verwondingen vallen mee.





(OSG)