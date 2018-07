Vrachtwagenchauffeur remt te laat en botst op collega 03 juli 2018

Twee vrachtwagens botsten gisterenmiddag rond 12 uur op elkaar op de E17 ter hoogte van de snelwegparking in Nazareth richting Antwerpen. De achterliggende vrachtwagenchauffeur merkte te laat op dat de Servische collega voor hem op de rem was gaan staan. De achterligger, die voor een Sloveens transportbedrijf rijdt, knalde tegen de oplegger voor hem. Zijn cabine liep heel wat schade op, maar de man raakte slechts lichtgewond. Hij had enkel wat last van zijn borststreek en moest niet meteen naar het ziekenhuis. Door het ongeval en de takeling van de Sloveense vrachtwagen, werden de rechter- en de middelste rijstrook afgezet. Daarop ontstond een file die snel aangroeide en die tot rond 15.15 uur hinder bleef veroorzaken. (WSG)