Voetganger even in levensgevaar 02u58 0

Een 18-jarige Fransman heeft maandagvoormiddag rond 10.35 uur zware verwondingen opgelopen na een verkeersongeval op de Steenweg Deinze in Nazareth. Ter hoogte van de carpoolparking werd de voetganger tijdens het oversteken aangereden door de vrachtwagen van een 28-jarige man uit Oostkamp. Het slachtoffer was even kritiek, maar eens hij overgebracht werd naar het UZ Gent week het levensgevaar. (JEW)