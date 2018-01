Voetganger aangereden 02u51 1

Een jongeman is gisteren rond 11 uur gewond geraakt toen hij door een vrachtwagen aangereden werd terwijl hij de Steenweg Deinze in Nazareth wilde oversteken. Hij kwam van de carpoolparking ter hoogte van de Warandestraat en liep van tussen twee geparkeerde wagens de rijbaan op. Daar reed een 28-jarige vrachtwagenbestuurder uit Oostkamp, die niet meer op tijd kon remmen. De jongeman werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. (WSG/DJG)