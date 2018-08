Vleermuizen spotten in dreven 20 augustus 2018

Natuurpunt spot op 25 augustus vleermuizen in Nazareth. Afspraak om 20.30 uur aan de kerk voor de Europese Nacht van de Vleermuis. Ook de dreven van Nazareth worden bewoond door vleermuizen. "In Vlaanderen leven momenteel 17 soorten vleermuizen, waarvan er tien met uitsterven bedreigd zijn", zegt Koen Bilcke. "Vooral lichtvervuiling is een groot probleem. Vleermuizen vormen een belangrijke schakel in ons ecosysteem. Ze eten iedere nacht zowat hun gewicht aan insecten. Bij de dwergvleermuis komt dat neer op zo'n 3.000 muggen per nacht." De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. De organisatie is in handen van Natuurpunt 'tussen Schelden en Leie' i.s.m. JNM, VELT, de Gezinsbond en de Vleermuizenwerkgroep OVL. Info via www.nachtvandevleermuis.be. (ASD)