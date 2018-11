Vijftigjarigen vieren Golden Birthdayparty Anthony Statius

23 november 2018

De vijftigjarigen van Nazareth hebben samen hun verjaardag gevierd. Het gemeentebestuur bracht op zaterdag 17 november alle vijftigjarigen die in Nazareth en Eke wonen, er geboren zijn of er school hebben gelopen, samen voor een Golden Birthdayparty in loungesfeer. “Er werd veel bijgepraat, lekker gegeten en gedanst tot in de late uurtjes”, zegt Martine Walraeve, medewerker communicatie & onthaal van Nazareth.