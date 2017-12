Vijf inbraken ineens 02u38 0

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er vijf inbraken gebeurd. In de Nederbosstraat en de Kasteelstraat geraakten de dieven binnen via een raam. In de Boeregemstraat geraakten ze tot in de veranda. In de Leegzakstraat werden ze betrapt en moesten ze vluchten. In de





Gravenstraat gingen ze lopen toen het alarm afging. (JEW)