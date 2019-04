Vier wagens betrokken bij ongeval in Eke: bestuurder (20) lichtgewond overgebracht naar ziekenhuis Jeroen Desmecht

18 april 2019

11u45 3 Nazareth Vier wagens raakten donderdagochtend betrokken bij een verkeersongeval op de Steenweg in Eke. Een jonge vrouw (20) raakte hierbij lichtgewond, en werd naar het UZ Gent overgebracht.

Ter hoogte van gemeenteschool De Vlinderboom kwam het donderdag rond 9 uur tot een aanrijding tussen vier auto’s. Een twintiger uit Deinze reed met haar Citroën richting Gent, en wou 180 graden keren om zich in de tegenovergestelde rijrichting te parkeren. Tijdens dat manoeuvre kwam het tot een aanrijding met een tegenligger: een 42-jarige man uit Oosterzele. De vrouw raakte door impact ook twee geparkeerde wagens. Zowel de Citroën van de twintiger als de Audi van de veertiger moesten worden getakeld. De Steenweg was door het ongeval in beide richting tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De vrouw werd lichtgewond overgebracht naar het UZ Gent.