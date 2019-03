VIDEO. Twintiger levensgevaarlijk gewond na crash tegen boom in Nazareth Jeffrey Dujardin

30 maart 2019

01u17 4 Nazareth In ‘s Gravenstraat in Nazareth is rond 22 uur vrijdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Bij het ongeval is een jonge twintiger levensgevaarlijk gewond geraakt, hij is intussen buiten levensgevaar. Een van de inzittenden werd ook uit de wagen geslingerd.

De chauffeur van een oldtimer BMW verloor in de bocht de controle over het stuur. Hij begon ter hoogte van het Texaco-tankstation te slippen en kwam met een harde knal terecht tegen een boom. Vermoedelijk speelde overdreven snelheid een rol, er is een remspoor van maar liefst 50 meter te zien. De wagen begon te tollen, raakte een eerste boom waar hij de vol op de volgende boom crashte.

Het moet een enorme klap geweest zijn, de wagen zat rond de boom gedraaid, brokkenstukken lagen meters verder tot aan de voordeur van enkele buurtbewoners. De chauffeur, een twintiger, zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, hij is intussen buiten levensgevaar. Zijn passagier werd uit de wagen geslingerd, hij werd ook gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de ‘s Gravenstraat lange tijd afgesloten voor al het verkeer. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.