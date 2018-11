Vernieuwd oorlogsmuseum officieel geopend Anthony Statius

10 november 2018

Het vernieuwde oorlogsmuseum van Nazareth werd op zaterdag 10 november officieel geopend voor het grote publiek. Het museum in het burgerlijk godshuis in de Drapstraat - de gerenoveerde gebouwen van het vroegere jeugdhuis Jena - werd volledig gewijd aan de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder aan de gebeurtenissen in Nazareth.

Naar aanleiding van de Vredesfeesten en de 11 november-viering, kreeg het oorlogsmuseum van Nazareth de voorbije maanden een grondige opknapbeurt. In het vernieuwde en uitgebreide museum vind je een verrassend grote verzameling met documenten, foto’s, kledij en materialen uit Nazareth, Eke, Ouwegem, Kruishoutem, Deinze en de Slag bij Edemolen. Het museum wordt aanzien als een eerbetoon aan de oud-strijders. Er is een zaal gewijd aan de slag om de Edemolen, maar ook aan de opgeëisten en het bevrijdingsoffensief in Eke en Nazareth. Tijdens de Vredesfeesten ligt de nadruk vooral op de Eerste Wereldoorlog. De verzamelingen komen van onder andere vzw Oorlogsmuseum, maar ook van privéverzamelaars Denis Pieters, Luc Simoens en Frankie Van Rossem.

Het museum is op zondag 11 november open tussen 14 en 16 uur. Daarna zal het op regelmatige tijdstippen geopend zijn voor gegidste bezoeken en toevallige bezoekers. Meer info via www.nazareth.be.