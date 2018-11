Verkeerscontrole op N60: 13 chauffeurs krijgen PV voor gsm-gebruik achter het stuur Jeffrey Dujardin

26 november 2018

16u36 0 Nazareth De verkeersdienst van de politiezone Schelde-Leie deed vorige woensdag een verkeerscontrole op de N60 in Nazareth. Ze stonden één uur in de voormiddag en één uur in de namiddag op de N60, daarnaast deden ze patrouilles.

De acties was specifiek gericht op het dragen van de gordel achter het stuur, gsm-gebruik en boorddocumenten. Vijftien chauffeurs werden gevat nadat ze hun gordel niet droegen achter het stuur, ze kregen een proces-verbaal. Dertien chauffeurs kregen een PV omdat ze achter het stuur hun gsm gebruikten. Tien chauffeurs waren niet in orde met hun boorddocumenten. Er werd ook een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen nadat een bestuurder gevat werd die onder de invloed was van drugs. Daarnaast kreeg één bestuurder een PV nadat hij een rood licht negeerde.