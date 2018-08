Verkeerde richting inslaan om werken te vermijden 31 augustus 2018

02u35 0

Vijftien tot twintig chauffeurs die afgelopen dinsdag even aan de verkeerde kant van de weg reden om schilderwerken op het wegdek van de Stationstraat te vermijden in Nazareth, zijn tegengehouden door de politie van de zone Schelde-Leie.





De chauffeurs wilden de Stationsstraat in rijden, maar omdat de lijnen op de weg er opnieuw geschilderd werden, konden ze niet door. Om de werken te omzeilen, gingen ze aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel rijden.





"Er was op dat moment een interventieploeg aanwezig voor een klein ongeval met stoffelijke schade", klinkt het bij de politiezone Schelde-Leie. "Ze hebben erop toegezien dat door die gevaarlijke situatie geen ongevallen gebeurden."





Enkele chauffeurs die de overtreding begingen, zijn tegengehouden. "Maar ze zullen enkel een waarschuwing krijgen", verzekert de politie. Nochtans waren de werken wel voldoende aangegeven. "Natuurlijk schuiven de schilders continu op, dus er is geen uitgebreide signalisatie, maar de werken in de straat waren wel duidelijk", klinkt het." (WSG)