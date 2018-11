Verdachte inbraak gevat in Nazareth dankzij eigenaar die achtervolging inzet Jeffrey Dujardin

07 november 2018

13u19 4 Nazareth De eigenaar van een handelszaak in Sluis in Nazareth werd zondagnacht rond middernacht gewekt toen een inbreker zijn zaak wou binnensluipen. De inbreker probeerde weg te vluchten, maar de man liet zich niet doen en zette de achtervolging in. De verdachte kon zo gevat worden.

De zaakvoerder werd zondagnacht gewekt door verdachte geluiden. De inbreker werd hierdoor opgeschrikt en vluchtte weg. De zaakvoerder zette de achtervolging in en kon de verdachte tegenhouden aan de brug aan de Grenadierslaan. Terwijl hij de politie belde, kon de verdachte zich losrukken. De interventieploeg van politie Schelde-Leie slaagde er toch in de verdachte even verderop te vatten. De verdachte, een 20-jarige man uit Merelbeke, werd meegenomen naar het commissariaat. Op dinsdag 6 november 2018 werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die besliste om hem aan te houden.