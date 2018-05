Vandalen vernielen houten publiciteitskar voor 'tiny houses' 02 mei 2018

02u26 1 Nazareth De reclamekar van Daan Langmans en zijn bedrijf Arbdomo is afgelopen weekend vernield door vandalen op een parking aan de Steenweg Deinze in Nazareth.

In januari van dit jaar startte Daan Langmans Arbdomo op, een bedrijf waarmee hij boomhutten en 'tiny houses' wil maken. Dat zijn houten huisjes op trailers die als kantoor, extra slaapkamer, speelhuis of woonwagen gebruikt kunnen worden. Zijn eerste project was een reclamekar waarmee hij op evenementen zijn bedrijf kon aanprijzen. "Twee weken lang heb ik er na mijn uren aan gewerkt", vertelt Daan. "Al die uren zijn voor niets geweest."





Vandalen hebben de hut op de aanhangwagen die op een parkeerterrein aan de Steenweg Deinze in Nazareth stond, afgelopen weekend vernield. "Zaterdag werd ik opgebeld door de politie om te melden dat de kar door vandalen onder handen was genomen. Al het hout van één van de wanden lag over de parking verspreid."





Daan is begonnen met de herstelling. "Gelukkig valt de hut nog te repareren, maar dat kost me wel een kleine duizend euro aan materiaal en heel wat uren." Een afgewerkte 'tiny house' kost tussen de 30.000 en 40.000 euro.





Volgens Daan is de politie een verdachte op het spoor. "Via facebook heb ik van buurtbewoners gehoord dat ze jongeren aan de kar zagen prutsen. Het staat daar vol met camera's, dus er moeten verdachten gefilmd zijn. De politie liet me weten dat ze een verdachte heeft, maar dat ze die nog moest ondervragen. Ik heb er goede hoop op dat de daders gevonden worden." (WSG)