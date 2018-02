Uitbater De Vogelzang veroordeeld tot 5 jaar cel 03 februari 2018

03u05 0 Nazareth Alci A., uitbater van feestzaal De Vogelzang in Nazareth, werd gisteren door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor drugshandel.

De Antwerpse rechtbank veroordeelde Alci A., de uitbater van feestzaal De Vogelzang langs de Nieuwe steenweg (N60), gisteren tot vijf jaar cel en een geldboete van 5.000 euro. A. was lid van een drugsbende die vooral handelde in cocaïne. A. werd in oktober 2011 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens valsheid in geschrifte en witwas. Het parket vorderde zijn onmiddellijke aanhouding, maar advocaat Filip Van Hende verzette zich hiertegen. De rechtbank ging niet in op de onmiddellijke aanhouding.





In december 2016 haalde de feestzaal van A. nog de media omdat A. die illegaal verhuurde aan de organisatoren van het oudejaarsavondfeest Nuit De Sylvestre.





Na de publieke aankondiging van het evenement stuurde de FOD Financiën een persbericht waarin stond dat zij gerechtelijke stappen zouden ondernemen tegen de uitbating van de zaal. De Vogelzang was op dat moment verbeurd verklaard en dus eigendom van de Belgische Staat, wegens de eerdere veroordeling van A. in 2011. Desondanks bleef hij de zaal wel gebruiken en ook het oudejaarsavondfeest ging toen gewoon door.