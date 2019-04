Twintigtal vrijwilligers houdt Nazareth en Eke proper Anthony Statius

06 april 2019

09u57 0 Nazareth Een twintigtal vrijwilligers is op zaterdagochtend vertrokken met vuilniszak en grijper om de straten van Nazareth en Eke proper te houden. De scholen verzamelden donderdag al een honderdtal zakken zwerfvuil in het centrum.

De gemeente Nazareth organiseerde op donderdag 4 en zaterdag 6 april een grote zwerfvuilactie in de hele gemeente. Op donderdag hielpen alle scholieren om de buurt rond hun school proper te maken en zaterdagochtend verzamelde een groep vrijwilligers zich aan de gemeentelijke loods in de Sticheldreef om een ronde te doen door de andere buurten van Nazareth en Eke.

“Op de centrale as in Nazareth plaatsen we twee milieuboxen met slogans om ook voorbijgangers te sensibiliseren”, zegt milieuschepen Peter Versnaeyen (sp.a). “We kunnen ieder jaar rekenen op een twintigtal vrijwilligers en ik ben blij om te zien dat er dit jaar ook heel wat jongeren zich engageren.

