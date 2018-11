Twintig maanden met uitstel voor nepcommissaris die burgemeester viseerde Jeffrey Dujardin

13 november 2018

19u18 0 Nazareth Een man uit Nazareth die zich voordeed als commissaris en de burgemeester van Staden valselijk beschuldigde van zedenfeiten, is veroordeeld in het hof van beroep tot twintig maanden cel met uitstel.

Patrick V. uit Nazareth was goed bevriend met hooggeplaatste politiemannen, en wilde naar eigen zeggen een grapje uithalen. Hij belde ze in juli 2015 op met de boodschap dat hij commissaris was. “Er loopt tegen u een onderzoek voor zedenfeiten. U wordt over een week verwacht voor verhoor”, kregen ze te horen. Ook Francesco Vanderjeugd (29) kreeg een telefoontje. Gelukkig voor Vanderjeugd hadden twee andere slachtoffers, politiemannen, de stem van V. herkend. In tegenstelling tot hun vriend zagen ze er de humor niet van in. Ze trokken hun vriend na en ontdekten dat hij een indrukwekkend strafblad had, onder meer voor oplichting. Ze dienden meteen een klacht in. “V. belde mij nadien op. Ik moest die klacht intrekken.” Hij stelde privédossiers samen met zoveel mogelijk informatie en wilde 250.000 per slachtoffer krijgen. V. kreeg in het hof twintig maanden cel met uitstel.