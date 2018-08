Twintig gebouwen zonder water 23 augustus 2018

Ongeveer twintig gebouwen waaronder drie appartementsblokken in de omgeving van de Bekaertstraat in Nazareth zaten gisterenvoormiddag enkele uren zonder water. Een aannemer had er 's morgens geprobeerd om een elektriciteitspaal te plaatsen waar een waterleiding passeerde. Watermaatschappij Farys moest de watervoorziening tijdelijk afsluiten om de leiding te herstellen. De bewoners kregen rond 13 uur hun stromend water terug. (WSG)