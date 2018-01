Tweeduizend extra jobs op Groot Prijkels 02u41 0

Intercommunale Veneco en aannemer Stadsbader starten maandag 8 januari met de voorbereidende werken voor de uitbreiding van bedrijventerrein Groot Prijkels op de grens van Deinze, Nazareth en Kruishoutem. Het huidige bedrijventerrein is100 hectare groot en daar komt nog eens eens 95 hectare bij, waarvan 55 hectare effectief bedrijventerrein. Er is plaats voor een veertigtal nieuwe bedrijven, goed voor zo'n tweeduizend extra jobs. De werken zullen drie jaar duren."We starten met het kappen van de bomen en het afbreken van de constructies langsheen de N35", zegt Wendy Van Laere. "Nadien kunnen de nutsmaatschappijen hun werk aanvangen. Ondertussen gaat het archeologisch onderzoek door tot eind februari. Aansluitend starten de wegeniswerken aan de Poort, dat is de toegang tot het bedrijventerrein op de Gaversesteenweg in Deinze." Wie interesse heeft in een perceel, kan contact opnemen via 09/251.22.22 of wendy.vanlaere@veneco.be. (ASD)