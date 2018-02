Tweede keer in drie jaar: auto rijdt gevel flatgebouw kapot 22 februari 2018

Een wagen, komende van de Steenweg Astene, vloog gisterenavond rond 18 uur uit de bocht en raakte het gebouw ter hoogte van nummer vijf. De schade was aanzienlijk: het gebouw verloor heel wat stenen. Op het moment van de crash was er niemand aanwezig in het appartement. De huurder ligt in het ziekenhuis met een hartinfarct. "Een geluk bij een ongeluk", reageren buren. "De klap was enorm. Gelukkig reed de bestuurder niet helemaal binnen. Al ging hij zeker sneller dan vijftig kilometer per uur." Drie jaar geleden gebeurde net hetzelfde. "Eigenlijk moet er hier iets gedaan worden - een drempel of snelheidsremmer leggen voor de bocht, misschien? Twee keer in dezelfde gevel een auto, dat kan geen toeval meer zijn." De bestuurder zou gedronken hebben. Hij raakte niet ernstig gewond. Binnen het uur was zijn auto getakeld. (ASD/OSG)