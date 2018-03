Twee procent niet in orde met fietsverlichting 01 maart 2018

De politie Schelde-Leie heeft sinds eind november slechts aan 17 fietsers een boete moeten geven omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting. In totaal controleerde de politie 860 fietsers in De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. De politie hield tijdens de donkere maanden vooral controles in de omgeving van scholen en stations, waar er veel passage was. In Sint-Martens-Latem was elke fietser in orde. In De Pinte daarentegen gingen 12 fietsers op de bon. (JEW)