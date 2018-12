Twee laagvliegers geflitst met 177 en 155 kilometer per uur op N60 Jeffrey Dujardin

11 december 2018

20u12 0 Nazareth De lokale politie van politiezone Schelde-Leie organiseerde vorig weekend verschillende verkeerscontroles. Met opvallende resultaten, meerdere chauffeurs waren onder invloed van drugs of alcohol en twee laagvliegers reden met bijna het dubbele van de toegelaten snelheid op de N60

Op de N60, waar de maximumsnelheid 90 kilometer per uur is, werden laagvliegers geflitst met een snelheid van 177 en 155 kilometer per uur. Hun rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast hadden zes bestuurders een glaasje te veel op, waarbij twee chauffeurs hun rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Vijf bestuurders bleken ook onder de invloed van drugs, zij verliezen ook hun rijbewijs voor vijftien dagen. Daarnaast kregen twee bestuurders een proces-verbaal voor drugsbezit. Er werd ook een proces-verbaal opgemaakt voor drugsgebruik, voor een bestuurder die zijn opgelegde voorwaarden schond.