Twee fietsers gewond bij ongeval in Nazareth Jeffrey Dujardin

18 maart 2019

16u59 0

In de Vossenholstraat in Nazareth is zaterdagochtend rond 11 uur een ongeval gebeurd. Een 38-jarige man uit Oudenaarde reed richting de Bosstraat, toen net voorbij de spooroverweg een groepje fietsers de baan overstak. De dertiger kon ze niet meer ontwijken, hij raakte met zijn voertuig twee fietsers. Een 59-jarige man uit Lievegem raakte zwaargewond, een 51-jarige vrouw uit Gent raakte lichtgewond. Ze werden beide voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Gent.