Trucker kritiek na ontplofte gasfles

De vrachtwagen liep aan het plafond en de voorruit heel wat schade op. Nazareth Een Roemeense trucker is maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een bizar arbeidsongeval in Nazareth.

Op het parkeerterrein langs de E17 richting Antwerpen ontplofte maandagavond plots een gasfles van een vijftal liter in de stuurhut van zijn vrachtwagen. De kracht van de explosie moet groot geweest zijn, want in het plafond van de cabine ontstond een groot gat en de voorruit werd verbrijzeld. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het UZ Gent overgebracht. Zijn toestand verbeterde in de loop van de nacht. De precieze omstandigheden van de ontploffing worden nog onderzocht, maar de brandweer stelde wel vast dat er een lek was aan de gasfles. Die werd gecontroleerd geleegd. Truckers gebruiken zulke gasflessen om onder meer te koken. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. Zo wordt er ook gekeken of er sprake is van sociale dumping, waarbij wordt nagegaan of er doelbewust de sociaalrechtelijke verplichtingen worden omzeild of niet. De vrachtwagen, die gevuld was aardappelen, is getakeld. Andere trucks liepen geen schade op. (JEW)