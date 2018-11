Toekomstige bestuursploeg maakt bevoegdheden bekend Anthony Statius

28 november 2018

13u33 0

De toekomstige bestuursploeg van Nazareth-Eke heeft de bevoegdheden verdeeld. Het was reeds bekend dat CD&V en SPA-Groen een akkoord bereikt hadden voor de komende legislatuur 2019-2024. Dat Danny Claeys er nog eens zes jaar bij doet als burgemeester van Nazareth-Eke was ook al bekend, maar nu zijn ook de schepenambten en de bevoegdheden bekend. Op 2 januari 2019 zullen de mandatarissen de eed afleggen.

Als burgemeester zal Danny Claeys (CD&V) verantwoordelijk zijn voor het algemeen beleid, personeel, intercommunales, politie, brandweer, erediensten, regionale economie, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Nieuw is dat hij ook communicatie, inspraak en participatie voor zijn rekening zal nemen. Thomas Van Ongeval (CD&V) blijft eerste schepen en zal naast financiën, jeugd, cultuur en erfgoed ook bevoegd zijn voor bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen en internationale contacten. Viviane De Preester (CD&V) is tweede schepen en neemt naast landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid, gezondheid, toerisme en recreatie en evenementen ook de volledige buitenschoolse opvang onder haar hoede, net zoals handel, middenstand en de markten.

Het ambt van derde schepen wordt verdeeld onder twee personen: Peter Versnaeyen (sp.a) neemt de eerste drie jaar van de legislatuur voor zijn rekening en Dirk Vos (Groen) de laatste drie jaar. Hun verantwoordelijkheden zijn onderwijs, milieu, openbare netheid, energie, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteitsbeheer/klachtenbeheer en administratieve vereenvoudiging. Ivan Schaubroeck (CD&V) wordt de vierde schepen, bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, sport en informatiebeleid en Annemie De Gussem (CD&V) wordt vijfde schepen. In de vorige legislatuur was zij voorzitter van het OCMW en in het nieuwe bestuur wordt zij voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst. Ook welzijn, wonen en ouderenbeleid vallen onder haar verantwoordelijkheid. Ook noord-zuid-beleid komt hierbij. Als voorzitter van de gemeenteraad zal Dirk Le Roy (CD&V) worden voorgedragen.

