Tijdelijk geen Bancontact in gemeentehuis Anthony Statius

14 maart 2019

In het gemeentehuis van Nazareth is het tijdelijk niet mogelijk om met Bancontact te betalen. Momenteel zijn alle Bancontacttoestellen in het gemeentehuis buiten werking. Wie langskomt, zorgt best voor contant geld. Vanaf volgende week kan er opnieuw gepind worden.