Tienduizend man verwacht voor Brouwsels op Straat 28 augustus 2018

02u26 0 Nazareth Het dorpje Eke is op zaterdag 1 en zondag 2 september opnieuw de speeltuin van straat- en circusartiesten uit de hele wereld. "Brouwsels op Straat brengt jaarlijks 10.000 mensen naar Eke, niet slecht voor zo'n klein dorpje", zegt secretaris Paul Vanpoucke.

Eke maakt zich klaar voor het 24ste internationaal straatfestival Brouwsels op Straat.





"Twee dagen lang overspoelen acrobaten, steltenlopers, clowns en dansers uit de hele wereld het dorpscentrum", zegt Paul Vanpoucke. Dit jaar brengen meer dan dertig artiesten van Argentinië tot Oostenrijk samen meer dan 150 optredens tijdens deze tweedaagse. We geven ook de kans aan nog onbekende artiesten om zich gratis aan het publiek voor te stellen. Ze mogen wel de hoed laten rondgaan.





"Naast het straattheater is er opnieuw een Marché aux bons vivants met meer dan dertig standen. In de oude pastorie is er een tentoonstelling van DACart, een onderdeel van het dagactiviteitencentrum van Zonnehoeve|Living+ dat staat voor creatieve, artistieke en ambachtelijke ateliers. DACart begeleidt cliënten in het ontplooien van het creatieve denken. Op zondag sluiten we af met ons vuurwerk om 21.30 uur."





Gratis voor inwoners

De toegang is gratis voor inwoners van Nazareth en Eke op vertoon van identiteitskaart en voor kinderen jonger dan 12 jaar. Tickets kosten 5 euro voor twee dagen. Op zaterdag begint alles vanaf 18 uur en op zondag vanaf 14 uur. Info: www.brouwselsopstraat.be. (ASD)