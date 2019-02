Team Bren zoekt steun voor deelname aan 100km-run Anthony Statius

21 februari 2019

14u09 0 Nazareth Team Bren, met leden uit regio Nazareth, neemt op 24 maart deel aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Dankzij verschillende acties wisten ze al genoeg geld te verzamelen voor een deelname, maar ze doen een oproep naar nog wat extra steun.

Team Bren, dat zijn Ruben Deschamps, Nes Heyse en hun vrienden Ellen, Hanne en Bjorn. Deze bende sportievelingen uit de regio Nazareth neemt voor de tweede keer deel aan de 100km-run, die dit jaar op zondag 24 maart plaatsvindt aan domein De Schorre in Boom.

Het team wist eerder al via acties zoals een kerstballenverkoop en een wandeling een mooie som bij elkaar te verzamelen, maar ze zijn er nog niet. Ze doen een oproep om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Je kan Team Bren steunen door online een gift te doen via https://www.100kmrun.be/team/team-bren.