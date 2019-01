Tankwagen geblust op E17: Geen ontploffingsgevaar Wouter Spillebeen

29 januari 2019

12u10 0 Nazareth Ter hoogte van het parkeerterrein in Nazareth op de E17 richting Kortrijk moest een tankwagen die additieven voor diesel vervoerde deze morgen geblust worden. Er was geen ontploffingsgevaar. De vrachtwagen moest weggetakeld worden.

Volgens de eerste vaststellingen begon een wiel van de vrachtwagen door te slippen, waardoor de band klapte en de achteras snel oververhit raakte. Daardoor ontstond een kleine brand. De chauffeur schoot snel in actie en zette zijn tankwagen aan de kant ter hoogte van de oprit na het parkeerterrein in Nazareth. Hij begon meteen zelf te blussen. Ook de brandweer werd ter plaatse geroepen om de as af te koelen. De brand was dan al geblust.

Er was geen sprake van ontploffingsgevaar. De vrachtwagenchauffeur vervoerde volgens de brandweer een tank met additieven voor diesel die niet brandbaar zijn. De tankwagen kon niet meer verder rijden en moest getakeld worden. Tijdens de takeling werd de rechterrijstrook van de E17 afgezet.