Steinstraat deels herdoopt tot De Piste 28 juli 2018

Het gemeentebestuur van Nazareth is van plan om een deel van de Steinstraat een nieuwe naam te geven. Vanaf huisnummer 54 tot en met nummer 80 A. wordt de Steinstraat herdoopt tot De Piste.





"Deze beslissing komt er omdat een hernummering van de volledige Steinstraat noodzakelijk is", klinkt het. "Er is een nieuwe verkaveling in de straat en een verdere opsplitsing van huisnummers is niet meer mogelijk. De naam werd gekozen na raadpleging van de gemeentelijke erfgoedwerking. In de volksmond is de straat nu al onder die naam gekend."





De gemeenteraad zal op 27 augustus een definitieve beslissing nemen. De invoering van de nieuwe straatnaam is gepland vanaf 1 oktober. (ASD)