Sportgala in zaal Nova Anthony Statius

29 januari 2019

Het gemeentebestuur van Nazareth organiseert op vrijdag 1 februari haar jaarlijkse sportgala in cc Nova. Naast de Nazarethse sportlui worden ook de mensen achter de kampioenen in de bloemetjes gezet.

Tijdens het sportgala van Nazareth worden er trofeeën uitgereikt voor de categorieën sportverdienste van het jaar, sportvrouw van het jaar, sportman van het jaar, sportploeg (team) van het jaar, sportvereniging (club) van het jaar, beloftevolle sportman en sportvrouw van het jaar (tot en met 16 jaar), recreant van het jaar en kampioenen niet-fysieke sporten.

Het sportgala start om 19.30 uur en de toegang is gratis. Meer info via www.nazareth.be/sportgala, bewegen@nazareth.be of 09/382.82.62.