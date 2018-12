Sp.a Nazareth organiseert stookolieactie Anthony Statius

09 december 2018

Sp.a Nazareth-Eke organiseert opnieuw een stookolieactie in de gemeente. Met deze groepsaankoop wil men de kostprijs zoveel mogelijk drukken.

Bestellingen kan je nu al doorgeven via mail samen@s-e-n.be of telefonisch via Luc Goesaert op het gsm-nummer 0477/21.21.10 en dit tussen 18 en 20 uur. Uiteraard kan je ook je bestelling doorgeven aan andere bestuursleden.

“Bij de bestelling hadden wij graag volgende gegevens ontvangen: uw naam, adres, e-mail, telefoon- of gsm-nummer, het aantal liter en de vermelding ‘met wintertoevoeging’ (bovengrondse tank) of ‘zonder wintertoevoeging’ (ondergrondse tank)”, klinkt het. “De voordeligste leverancier - die voldoet aan al onze voorwaarden - en de prijs per liter kennen we op donderdag 13 december. We zullen iedereen hierover diezelfde nog inlichten. De levering start op dinsdag 18 december en zal minstens twee weken in beslag nemen. Onze volgende stookolie actie vindt eind februari 2019 plaats.”