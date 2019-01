Sluiting wijkschooltje Kloosterbos aangevraagd, beslissing valt in februari Ouders blijven strijden voor Kloosterbos Anthony Statius

16u17 0 Nazareth De ouders van de leerlingen van Kloosterbos in Nazareth blijven strijden voor het voortbestaan van hun geliefde wijkschooltje. Het bestuur van de Vrije Basisschool Nazareth heeft ondertussen een aanvraag tot sluiting ingediend en de beslissing wordt volgende maand verwacht. “En toch schreven nog drie gezinnen onlangs hun kindje in, het beste bewijs dat Kloosterbos moet blijven voortbestaan”, zegt Karel Kint, papa van Robbe. Ondertussen is wijkafdeling Vossenhol leeggelopen en ook voor het schooltje in Eke-Landuit werd de sluiting aangevraagd.

Hier telt elk kind! De kleurrijke slogan op de grond aan de schoolpoort van Kloosterbos liegt er niet om. Een tekort aan leerlingen vormt de grootste bedreiging voor kleinschalige wijkschooltjes, maar volgens de ouders van Kloosterbos is er bij hen geen probleem. Op dit moment zitten er dertien kindjes op school en binnenkort komen er nog eens drie leerlingen bij.

“Ik weet dat de kans groot is dat het schooltje in juni sluit, maar toch schrijf ik mijn dochter nog in.” Aan het woord is Vanessa Godefroot, mama van Ine (4), die momenteel op Kloosterbos zit, en Lize (2), die na de krokusvakantie instapt. “Wij wonen hier vlakbij, maar dat is niet de belangrijkste reden waarom we willen dat deze school openblijft. Kloosterbos moet blijven bestaan omdat het hier goed vertoeven is voor de kinderen. Mijn man Ruben heeft hier op school gezeten en ons dochter komt hier graag. Door het kleinschalig karakter is er veel rechtstreeks contact met de twee leerkrachten. Bij vragen of problemen heb je een onmiddellijk aanspreekpunt en moet je niet eerst via het secretariaat en de directie. Daarnaast is de groene omgeving met de gezonde buitenlucht een pluspunt. Ik schrijf mijn tweede dochter toch in, in de hoop dat men toch beslist om het schooltje open te houden.”

Een jaar geleden maakte het bestuur van de Vrije Basisschool Nazareth bekend dat de wijkschooltjes Vossenhol en Kloosterbos zouden moeten sluiten. Vossenhol bestaat nog op papier, maar is ondertussen leeggelopen, maar de ouders van Kloosterbos laten de moed niet zakken. Ondertussen werd de aanvraag tot sluiting gedaan en in februari beslist Diocesane plannings- en coördinatiecommissie basisonderwijs (DPCC-Bao) van het bisdom Gent over het lot van de school. Indien men het licht op groen zet is het in juni over en uit voor Kloosterbos.

“Onbegrijpelijk”, zegt Karel Kint, papa van de vijfjarige Robbe. “Naast de kindjes die nu nog instappen, was er nog interesse van ouders die deze school verkiezen. Dat is toch het beste bewijs van hoe goed het hier is? Het grote probleem is dat het huurcontract met de eigenaar in 2021 afloopt. Het domein is eigendom is van de Congregatie van de Zusters van het Geloof in Tielt en men wenst niet meer te investeren in de school. Ook daar hebben wij een oplossing voor; wij zijn bereid om met de ouders zelf de nodige renovaties aan de school uit te voeren. Wij proberen al een tijde contact te leggen met de Congregatie, maar voorlopig tevergeefs. Ondertussen blijven we onze school verdedigen bij al wie het horen wil.”