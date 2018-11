Slotweekend Vredesfeesten in Nazareth Anthony Statius

08 november 2018

14u17 2 Nazareth De gemeenten Nazareth en Gavere vieren komend weekend het slotmoment van de Vredesfeesten. Op vrijdagavond is er het concert Fields of Honor en op zaterdag en zondag zijn er overal herdenkingsplechtigheden, met op zondag 11 november als apotheose een vredesvuurwerk op de Grenadiersbrug om 18 uur.

De Vredesfeesten werden begin deze zomer in gang gestoken met het project Proef een Madeliefje, waarbij horecazaken uit de gemeenten een gerecht uit de periode van WO I op hun menukaart zetten. Maar de echte Vredesfeesten vinden dit weekend plaats.

In Nazareth zijn er de komende dagen heel wat activiteiten gepland voor de Vredesfeesten. Op vrijdagavond is er om 19.30 uur het concert Fields of Honor in de Sint-Amanduskerk in Eke. De 35 muzikanten van de Koninklijke muziekkapel van de Belgische Marine brengen dit concert al sinds 2015. Op zaterdagavond om 20 uur is er de toneelvoorstelling Tranchée de vie in cc Nova (tickets en info via www.kunst-adelt.be). Om 9.45 uur verzamelt men voor het gemeentehuis voor de herdenkingsplechtigheid in Nazareth en om 12 uur is er een bloemenhulde aan de begraafplaats in Eke. Om 17 uur opent men officieel het oorlogsmuseum in Nazareth en om 19.30 uur is er de boekvoorstelling ‘Over leven in WOI in Gavere en Nazareth’.

Op zondag 11 november verzamelt men om 8.30 uur op het Kerkplein in Eke en om 10 uur is er een hulde aan het monument voor de gesneuvelde Grenadiers. Om 11.25 uur plant men een Vredesboom aan de landmark in Eke. Daarnaast kan je vanop de aanlegkade in Eke meevaren op de Schelde met de Gentse Barge, er zijn gegidste wandelingen langs de WOI-landmarks en je kan het hele weekend het vernieuwde oorlogsmuseum bezoeken. Om 18 uur sluit men de Vredesfeesten af met het vredesvuurwerk op de Grenadiersbrug. Meer info en tickets via www.nazareth.be.