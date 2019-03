Rouwregister voor ereschepen Luc Deschamps geopend in gemeentehuis Anthony Statius

11 maart 2019

12u33 0 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth heeft een rouwregister geopend voor ereschepen Luc Deschamps, die op zaterdag 9 maart plots overleed.

“Luc Deschamps wordt erg gemist als vriend, oud-collega en ereschepen”, klinkt het in een mededeling vanuit het gemeentebestuur van Nazareth. “Er werd een rouwregister geopend waar iedereen tijdens de openingsuren een blijk van medeleven voor de familie in kan neerschrijven. Je vindt het rouwregister via het gemeentehuis, Dorp 1 of via de politie, Dorp 3. Als teken van rouw hangen we hangen de vlaggen aan het gemeentehuis 24 uur lang halfstok.”

Luc Deschamps was tot in 2018 schepen van milieu, energie, duurzaamheid, Noord-Zuidbeleid, inspraak en participatie, kwaliteitsbeleid en administratieve vereenvoudiging. Eerst als sp.a-gemeenteraadslid, daarna als schepen zette hij zich in voor een sociaal, duurzaam en mooi Nazareth. Op zijn initiatief onderschreef het bestuur het klimaatactieplan om tegen 2020 20 % minder CO2-uitstoot te hebben. Hij vroeg meermaals steun van de gemeenteraad voor gebieden die getroffen werden door natuurrampen en samen met de groendienst zorgde hij ervoor dat Nazareth in 2017 erkend werd als Bloemengemeente.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 om 9 uur in Lochristi (Westlede). Wie dat wenst, kan online condoleren.