Ratten veroorzaken overlast in wijk Biesten in Nazareth Jeroen Desmecht

16 november 2018

17u27 0 Nazareth In de wijk Biesten in Nazareth veroorzaken ratten overlast bij de bewoners. Als de inwoners ratten zien, moeten ze dat melden bij de gemeente. Zo kan de verdelger meteen aan de slag.

“Er is zeker geen sprake van een rattenplaag in Nazareth, maar lokaal kunnen bepaalde populaties heel snel groeien”, zegt Karel Van Moer van rattenbestrijder Rato.

Ondertussen is het voor de bewoners even doorbijten. “We hoorden ze in ons huis, en dachten eerst dat het muizen waren”, zegt een buurtbewoonster. “Sinds kort zijn we aan het verbouwen. Al snel zagen we aan de keutels dat het om ratten ging. We hebben er ook al gespot in de tuin. Waarschijnlijk zijn ze uit het huis gevlucht door het lawaai van de werken.”

Beter voorkomen dan genezen

Inzetten op preventie is nog steeds de beste manier om de dieren te bestrijden, zegt Karel van Moer van Rato. “Als je ervoor zorgt dat de omgeving niet interessant is, dan trekken ze weg. Het is daarom belangrijk dat er geen voedsel in de buurt van je woning te bespeuren is. Denk bijvoorbeeld aan etensresten op een composthoop, maar ook aan vuilniszakken op je stoep. Huisdieren voed je best een paar keer per dag in kleine porties die ze meteen kunnen opeten. Ook watertonnen en dergelijke sluit je best af.”