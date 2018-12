Politiezone Schelde-Leie organiseert politiecafé voor inwoners Jeffrey Dujardin

13 december 2018

17u41 0 Nazareth De lokale politie van politiezone Schelde-Leie organiseerde gisteren een politiecafé. Daar kregen een 70-tal inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem meer dan 20 vragen voorgeschoteld.

“Op basis van de resultaten van onze veiligheidsenquête formuleerden we concrete actiepunten rond veiligheid en de werking van de politie”, aldus de politie. ”Want, zorgen voor onze veiligheid kunnen we niet alleen. Daarom wilden we zoveel mogelijk betrokken partijen samen aan tafel zetten, met op de eerste plaats onze ‘klanten’: de inwoners van onze politiezone.” Het politiecafé werkte interactief. De deelnemers konden online stemmen en hun antwoorden werden onmiddellijk geprojecteerd. Er werd ook in kleine groepjes gedebatteerd en gebrainstormd. Niet om de wetten te herschrijven, maar wel om van elkaar te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie.

Nu zal het politiekorps de informatie uit de veiligheidsenquête en het politiecafé in kaart te brengen. In de komende maanden gaan ze dezelfde oefening ook met hun medewerkers doen. Het uiteindelijk resultaat zullen een aantal concrete werkpunten worden, gebundeld in ons nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2026. Dat presenteren ze aan de zonale veiligheidsraad op 7 juni 2019.