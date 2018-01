Poging inbraak 02u35 0

Dieven hebben geprobeerd om op zaterdagnacht in te breken in een woning in de Ijselaars in Nazareth. De inbrekers probeerden de deur en het slot te forceren, maar raakten uiteindelijk niet binnen. De daders zijn nog voortvluchtig. Wie zaterdagnacht verdachte personen opmerkte in de buurt van de Ijselaars, kan dat melden bij de lokale recherche van de politie van Schelde-Leie via 09/321.76.60. (OSG)