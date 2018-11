Oververmoeid en geïntoxiceerd achter het stuur: rijbewijs 45 dagen kwijt LDO

16 november 2018

11u58 0 Nazareth Een 56-jarige man uit Tiegem heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor zijn rijgedrag. De man reed na een avondje stappen in Antwerpen naar huis, maar hij was oververmoeid en hij legde een positieve alcoholtest af.

“Oorspronkelijk was mijn cliënt van plan om in Antwerpen te blijven slapen, maar omdat het sneeuwde was hij bang om de volgende ochtend vast te zitten in Antwerpen. Daarom besloot hij om toch nog naar huis te rijden”, zei zijn advocaat. “Op de autostrade had hij het gevoel dat hij achtervolgd werd. Hij reed naar een parking in Nazareth, maar toen hij merkte dat de andere auto dat ook deed, vertrok hij weer. Hij wist toen nog niet dat het een politieagent was die achter hem reed.” De agent had op dat moment geen dienst en verwittigde zijn collega’s. Toen zij ter plaatse kwamen, konden ze vaststellen dat de man oververmoeid was en te veel gedronken had. De politierechter tilde zwaar aan de intoxicatie, vooral omdat de man al verschillende keren werd veroordeeld voor alcohol achter het stuur. Ze legde hem een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.600 euro op.