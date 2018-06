Over vijf jaar alleen nog led-lampen op straat 08 juni 2018

De gemeente Nazareth is gestart met de plaatsing van led-lampen in de openbare verlichting tussen Nazareth en Eke. Zowel op het vernieuwde Dorp als op de centrale as vanaf het Dorp richting Eke staat nu led-verlichting. Over vijf jaar zal alle openbare verlichting in de gemeente led-lampen hebben.





"Led verlicht gerichter en is efficiënter en energiezuiniger", klinkt het. "De lichten zijn dimbaar, waardoor er minder lichtpollutie is én een aanzienlijke daling in het verbruik." (ASD)